Laura Pausini aggiunge nuove date italiane all’Io Canto World Tour
Laura Pausini amplia il suo Io Canto World Tour con nuove date nei palazzetti italiani. L'artista annuncia ulteriori concerti, offrendo ai fan l'opportunità di vivere dal vivo l'energia delle sue performance. Il calendario aggiornato promette emozioni e spettacoli imperdibili, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale internazionale.
Laura Pausini aggiunge nuove date nei palazzetti italiani del suo Io Canto World Tour, il calendario aggiornato. L’undicesima tourne?e mondiale di Laura Pausini arrivera? in Italia ed Europa con una doppia data zero al Pala Unical di Mantova l’1 e il 2 ottobre 2026, e proseguira? con altre tre doppiette: Torino il 17 e 18 ottobre 2026 (Inalpi Arena); Bologna il 3 e 4 novembre 2026 (Unipol Arena); Firenze il 6 e 7 novembre 2026 (Nelson Mandela Forum). Il debutto di questa nuova grande maratona dal vivo e? previsto a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le ciHa? di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Peru?, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle ciHa? di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
