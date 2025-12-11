L’attrice Kate Winslet denuncia l’uso sempre più diffuso dei farmaci per dimagrire e sul modello irrealistico di magrezza che continua a conquistare
Kate Winslet esprime preoccupazione per la crescente diffusione dei farmaci dimagranti come Ozempic e Mounjaro, evidenziando le implicazioni di un modello di bellezza irrealistico che continua a influenzare la società. Attraverso un'intervista al Sunday Times, l'attrice mette in luce i rischi e le pressioni legate a questa tendenza.
I ntervistata dal Sunday Times, Kate Winslet ha espresso grande preoccupazione riguardo il boom di popolarità dei farmaci dimagranti (un tempo era l’Ozempic, oggi è il Mounjaro ad andare per la maggiore). All’edizione domenicale del giornale, l’attrice britannica ha dichiarato senza mezzi termini: «È spaventoso quante persone stiano usando farmaci per dimagrire». Quindi ha aggiunto: «Sono davvero consapevoli di cosa si stanno mettendo in corpo? La noncuranza nei confronti della propria salute è spaventosa. Oggi mi colpisce più che mai. Là fuori regna un dannato caos», ha sottolineato Kate Winslet. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Kate Winslet ha dichiarato in una recente intervista con The Sunday Times che ha smesso di preoccuparsi delle opinioni altrui, mentre riflette sulla pressione estetica, l'uso del botox, la chirurgia plastica e i farmaci per dimagrire.