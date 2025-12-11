L’attrice Kate Winslet denuncia l’uso sempre più diffuso dei farmaci per dimagrire e sul modello irrealistico di magrezza che continua a conquistare

Kate Winslet esprime preoccupazione per la crescente diffusione dei farmaci dimagranti come Ozempic e Mounjaro, evidenziando le implicazioni di un modello di bellezza irrealistico che continua a influenzare la società. Attraverso un'intervista al Sunday Times, l'attrice mette in luce i rischi e le pressioni legate a questa tendenza.

I ntervistata dal Sunday Times, Kate Winslet ha espresso grande preoccupazione riguardo il boom di popolarità dei farmaci dimagranti (un tempo era l’Ozempic, oggi è il Mounjaro ad andare per la maggiore). All’edizione domenicale del giornale, l’attrice britannica ha dichiarato senza mezzi termini: «È spaventoso quante persone stiano usando farmaci per dimagrire». Quindi ha aggiunto: «Sono davvero consapevoli di cosa si stanno mettendo in corpo? La noncuranza nei confronti della propria salute è spaventosa. Oggi mi colpisce più che mai. Là fuori regna un dannato caos», ha sottolineato Kate Winslet. 🔗 Leggi su Iodonna.it