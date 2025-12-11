Latte in polvere richiamato dalla Nestlé per possibile contaminazione microbiologica | l'avviso del Ministero

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo del latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotto da Nestlé, a causa di una possibile contaminazione microbiologica. L'avviso riguarda tre richiami precauzionali emessi dal produttore, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute.

Sono tre gli avvisi di richiamo precauzionale disposti dallo stesso produttore del latte in polvere Nidina Optipro 1 a marchio Nestlé e resi noti dal Ministero della salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Latte in polvere per bambini ritirato d'urgenza dai supermercati per rischio contaminazione Vai su X

Ingredienti biscotti: 350 g burro: 180 g zucchero: 200 g preparato in polvere per budino alla vaniglia: 160 g latte: 3 l cioccolato fondente: 170 g cioccolato bianco: 170 g La bibita cubetti di ghiaccio: 6 pz banana: 1 pz latte: 300 ml caffè solubile: 15 g zucchero: 8 - facebook.com Vai su Facebook

Latte in polvere richiamato dalla Nestlé per possibile contaminazione microbiologica: l’avviso del Ministero - Sono tre gli avvisi di richiamo precauzionale disposti dallo stesso produttore del latte in polvere Nidina Optipro 1 a marchio Nestlé e resi noti dal ... Si legge su fanpage.it

Latte in polvere ritirato per botulino, avviso del Ministero: “Venduto su Amazon, 23 neonati ricoverati in Usa” - Il Ministero della salute è intervenuto con un avviso ai consumatori italiani dopo che l’allerta per l’epidemia di botulino in Usa è stata estesa a livello mondiale perché il latte in polvere ... Segnala fanpage.it