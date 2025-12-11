Latitante si nasconde nel presepe

Un uomo ricercato da metà novembre si è nascosto nel presepe, sfuggendo alle autorità. Sotto un mandato di arresto emesso dalla procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con una condanna di 9 mesi e 15 giorni, ha scelto un luogo insolito per nascondersi. La vicenda mette in luce le modalità insolite di fuga di alcuni latitanti.

L’uomo era ricercato da metà novembre; su di lui pendeva un mandato di arresto emesso dalla procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con una pena di 9 mesi e 15 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Latitante si nasconde... nel presepe

Deve scontare una pena di 9 mesi e 15 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, è latitante e si nasconde nel grande presepe allestito in piazza Crocifisso a Galatone. Ad accorgersene è stato il sindaco Flavio Filoni: il "pa - facebook.com Vai su Facebook

Il 39enne ghanese, latitante da settimane, si era rifugiato nel presepe della piazza Santissimo Crocifisso a #Galatone. A beccarlo, il sindaco #FlavioFiloni. E intanto si era sfilato i vestiti... Vai su X

Si finge statua nel presepe vivente ma è un latitante - Cittadini e passanti hanno notato uno strano movimento nel presepe allestito in centro città. Si legge su corrieredellacalabria.it

È latitante e si nasconde tra le statue del presepe: arrestato in provincia di Lecce - Un’insolita e quasi surreale operazione di polizia si è conclusa a Galatone, in provincia di Lecce, dove le forze ... Secondo vistanet.it