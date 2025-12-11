Latitante si nasconde nel presepe

Un uomo ricercato da metà novembre si è nascosto nel presepe, sfuggendo alle autorità. Sotto un mandato di arresto emesso dalla procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con una condanna di 9 mesi e 15 giorni, ha scelto un luogo insolito per nascondersi. La vicenda mette in luce le modalità insolite di fuga di alcuni latitanti.

L'uomo era ricercato da metà novembre; su di lui pendeva un mandato di arresto emesso dalla procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con una pena di 9 mesi e 15 giorni.

