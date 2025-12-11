L’Atalanta perde Bellanova per un mese per infortunio | tornerà nell’anno nuovo

L’Atalanta dovrà affrontare un mese di assenza di Bellanova a causa di un infortunio subito durante la partita contro il Chelsea. L’esterno, che ha dovuto lasciare il campo dopo soli 17 minuti, sarà costretto a un periodo di recupero che lo terrà lontano dal campo fino all’anno nuovo. La squadra si prepara ad affrontare questa difficile fase senza uno dei suoi punti di riferimento.

Zingonia. Un mese di stop per Raoul Bellanova: tegola non indifferente per l' Atalanta, che perde uno dei suoi perni a causa dell'infortunio rimediato nel primo tempo contro il Chelsea, quando è stato costretto a dare forfait dopo 17 minuti di gioco, lasciando posto a Davide Zappacosta. Dopo un'accelerazione sulla destra, si è fermato chiamando immediatamente la sostituzione e uscendo senza nascondere smorfie di dolore. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il classe 2000 hanno riscontrato la presenza di una lesione muscolare tra primo e secondo grado al bicipite femorale destro, per il quale la prognosi è di circa tra le 4 e le 5 settimane, anche se il rientro dipenderà chiaramente dalla sua evoluzione clinica.