L' assist di Fico | Bene Abu Mazen ad Atreju

Durante l'evento Atreju a Castel Sant'Angelo, il presidente della Camera Roberto Fico ha espresso il suo apprezzamento per l'invito di Abu Mazen, presidente dell'Autorità nazionale palestinese, da parte di Fratelli d'Italia. Pur non condividendo tutte le posizioni del partito, Fico ha sottolineato l'importanza di avere rappresentanti palestinesi in un contesto internazionale.

E' l'assist che non ti aspetti. Arrivato puntuale nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma, dove si sta svolgendo Atreju, il presidente 5 stelle della Campania Roberto Fico loda la scelta di Fratelli d'Italia di aver invitato come ospite internazionale Abu Mazen, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese: "Pur non condividendo alcune posizioni di FdI - dice Fico - credo che avere rappresentanti palestinesi sia assolutamente fondamentale. Quel popolo ha subito un genocidio e quindi si deve in tutti modi dare spazio per parlare ai palestinesi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it