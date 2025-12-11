L' assessore incontrava il mafioso di Villaseta? La Vardera alla Regione | Necessario accesso ispettivo
Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Sicilia per approfondire le modalità di gestione amministrativa del Comune di Agrigento, in seguito a notizie che coinvolgono possibili incontri tra l’assessore e un mafioso di Villaseta. La richiesta mira a ottenere un accesso ispettivo per fare chiarezza sulla vicenda.
Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha presentato un'interrogazione urgente all'Assemblea regionale siciliana rivolta al presidente della Regione e all'assessore alle autonomie locali, chiedendo chiarimenti sulla gestione amministrativa del Comune di Agrigento dopo le notizie, pubblicate in.
