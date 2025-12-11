L' aspettativa di vita in Italia è di 84,1 anni al top in Europa

L'Italia registra l'aspettativa di vita più alta in Europa, con 84,1 anni, insieme alla Svezia. Tuttavia, il sistema sanitario nazionale affronta sfide significative, tra cui carenze di personale e lunghe liste d'attesa, che ne compromettono l’efficacia, come evidenziato dal Report Ocse sui Country Health Profile 2025.

AGI - L'Italia vanta la più alta aspettativa di vita alla nascita nell'Ue, 84,1 anni al pari della Svezia, ma la carenza di personale e le lunghe liste d'attesa sono una pesante zavorra per il sistema sanitario nazionale: è quanto emerge dal quadro di sintesi nazionale tracciato dal Report Ocse dedicato ai Country Health Profile 2025. I dati confermano una ripresa dopo il Covid del Servizio sanitario nazionale che però deve affrontare crescenti pressioni dovute all' invecchiamento della popolazione, agli squilibri nella forza lavoro, alle persistenti disparità regionali e alle barriere di accesso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'aspettativa di vita in Italia è di 84,1 anni, al top in Europa

Un nuovo studio collega il consumo di caffè a una maggiore aspettativa di vita: ecco cosa ha osservato la ricerca e quante tazzine servono per ottenere i benefici - facebook.com Vai su Facebook

Italia al top per aspettativa di vita, ma il sistema sanitario è sotto pressione: emergenza fumo tra i giovani, carenza di infermieri e liste d’attesa - L'Italia secondo il nuovo Country Health Profile dell'Ocse ha l'aspettativa di vita più alta dell'Ue (84,1 anni), ma il sistema sanitario è minacciato da carenza di infermieri, liste ... Riporta quotidianosanita.it

Ocse, Italia prima per aspettativa di vita in Ue con 84,1 anni - "Nel 2024, l'aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, la più alta nell'unione europea, insieme alla Svezia, superando di sei mesi il livello pre- Come scrive ansa.it