L’Asd La Coccinella di Terranuova sul podio delle classifiche nazionali

Le ginnaste dell’Asd La Coccinella di Terranuova hanno conquistato posizioni di rilievo ai Campionati di Ginnastica in Festa Winter Edition, svoltisi a Rimini il 5 e 6 dicembre, salendo sul podio delle classifiche nazionali.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Le ginnaste dell’Asd La Coccinella di Terranuova si sono imposte ai vertici delle classifiche nazionali durante i Campionati di Ginnastica in Festa Winter Edition, disputati a Rimini il 5 e 6 dicembre. I primi risultati del primo giorno di gare avevano già fatto ben sperare: tutte le atlete si erano posizionate tra le migliori cinque d’Italia nelle rispettive categorie. Tuttavia, è stata la somma dei punteggi dei due giorni di competizione a decretare le classifiche definitive dei Campionati individuali. Alice Nesterini ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana nella categoria Senior 1 LD Avanzato, confermando il talento delle ginnaste dell’associazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

