L’artigianato in scena a Milano Entra nell’offerta turistica regionale | Strategico per lo sviluppo

L’artigianato in scena a Milano si inserisce nel progetto UAU (Umbria Artigianato Unico), un’iniziativa che valorizza la produzione artigianale regionale e i servizi turistici. Obiettivo è offrire esperienze autentiche ai visitatori, promuovendo lo sviluppo economico, la conservazione delle tradizioni e la crescita sostenibile del territorio umbro.

Artigianato, turismo e cultura rappresentano asset strategici di sviluppo per la nostra regione. Per questo abbiamo ideato UAU (Umbria Artigianato Unico), un progetto che mette in rete il meglio della produzione artigianale locale e dei servizi al turista per offrire esperienze uniche alle persone che visitano la regione, sostenendo al tempo stesso la conservazione delle tradizioni e delle competenze e creando nuova ricchezza per il territorio". Presentato ieri nell’area istituzionale dedicata all’Umbria all’interno di Artigiano in fiera a Milano, UAU è il progetto di valorizzazione in chiave turistica delle eccellenze dell’artigianato locale e dei servizi al turista ideato dalla CNA e dalla Confcommercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it