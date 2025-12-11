L’arte batte sempre il conformismo All’Apollo c’è ’Ultracinema Festival’

L’Ultracinema Art Festival apre oggi all’Apollo Cinepark di Ferrara, portando in scena un connubio tra arte e cinema. Sin dalle prime ore della giornata, le sale dell’Apollo ospiteranno proiezioni, esposizioni e incontri dedicati alla sperimentazione artistica nel mondo cinematografico. Un’occasione per scoprire come l’arte possa superare il conformismo e stimolare nuove visioni.

Oggi, a partire dalle 10, prende vita "Ultracinema Art Festival", nel cuore della città di Ferrara, all'interno delle sale dell'Apollo Cinepark Multisala, in via del Carbone. L'ingresso è totalmente gratuito. Il fuoco della prima edizione di Ultracinema Art Festival è un cinema impuro ibrido bastardo, come il suo animale riconoscitivo, ripescato e modificato direttamente dalle tradizioni ferraresi: il Worbas. Corpo di lince, coda di pesce, ali di drago. Ad aprire l'Ultrafestival sarà Petra Seliškar, autrice slovena protagonista della sezione "Ultradoc" con il suo lungometraggio "Body" (2023, SloveniaMacedonia del NordCroazia, 92').

