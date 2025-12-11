L’Arsenal ha inferto un nuovo colpo di infortunio mentre UN ALTRO giocatore è pronto per otto settimane | rapporto

L’Arsenal prosegue la sua marcia trionfale, mantenendo la vetta sia in Premier League che in Champions League. Tuttavia, le recenti assenze per infortunio hanno complicato il cammino dei Gunners, con un nuovo giocatore fuori per otto settimane. Un inizio di stagione impressionante, ma segnato anche da sfide legate agli infortuni che potrebbero influenzare il prosieguo della competizione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L'Arsenal è in testa alle classifiche di Premier League e Champions League dopo quello che è stato un inizio di stagione impressionante. I Gunners sono tornati a dare il meglio di sé contro il Club Brugge a metà settimana, battendo i belgi per tre gol a zero, nonostante Mikel Arteta abbia fatto riposare giocatori chiave. Ebere Eze e Declan Rice non sono intervenuti e si sono riposati completamente, mentre Bukayo Saka ha iniziato la partita in panchina. L'Arsenal subisce un nuovo infortunio durante l'amichevole. Max Dowman festeggia il gol della vittoria dell'Arsenal contro gli U19 del Bayern Monaco (Credito immagine: Getty Images) Al centro della difesa, la coppia formata da Piero Hincapié e Christian Norgaard ha assicurato la porta inviolata data l'assenza della coppia titolare Gabriel e William Saliba, nonché di Cristhian Mosquera, tutti infortunati.