LARP | convegno sui giochi di ruolo dal vivo

A Lucca si tiene un convegno dedicato al LARP, i giochi di ruolo dal vivo, che ha registrato una crescita significativa nel 2025. Provenienti da tutta Italia, appassionati e studiosi si confrontano e approfondiscono questo fenomeno, ormai integrato nel panorama di Lucca Comics & Games, celebrando l'evoluzione e la creatività di questa forma di intrattenimento.

Arrivano da tutta Italia a Lucca per confrontarsi, studiare e approfondire il LARP (acronimo di Gioco di Ruolo dal Vivo ): il fenomeno esploso nel 2025 ma che da anni costituisce una delle tante anime del festival Lucca Comics & Games. Si terrà infatti in città da venerdì 12 a domenica 14 dicembre il primo convegno italiano “ LARP Forum ”, che vede in prima linea Scuola IMT Alti Studi Lucca, che ospita l’evento nel complesso di San Francesco, e vede Lucca Comics & Games fra i partner dell’iniziativa. Professionisti, docenti, ma anche educatori, organizzatori e giocatori appassionati di questa “disciplina” si riuniranno per una staffetta di 30 interventi, due tavole rotonde, due poster session e 40 relatori per tre giorni di confronti, nuove prospettive e nuovi approcci per quel gioco di ruolo dal vivo che, nato come divertimento per pochi, si sta trasformando in un potente strumento per l’educazione civica, la ricerca psicologica e lo scientific engagement. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “LARP“: convegno sui giochi di ruolo dal vivo

