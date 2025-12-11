L’Arma dei Carabinieri promuove la legalità nelle scuole irpine
L’Arma dei Carabinieri continua il suo impegno nella promozione della legalità in Irpinia attraverso un ciclo di incontri nelle scuole della provincia. Il progetto “Cultura della Legalità” mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza del rispetto delle norme e dei valori civici, coinvolgendo le giovani generazioni in attività informative e formative.
Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito del progetto “ Cultura della Legalità ”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Nella mattinata di ieri, il Comandante della Stazione Carabinieri di Torella dei Lombardi ha incontrato circa 100 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli”. All’iniziativa hanno preso parte il Dirigente Scolastico e il corpo docente, che hanno accolto con interesse e partecipazione l’attività formativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
