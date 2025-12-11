L’Arcangelo d’Oro 2025 va ad Annalisa Teodorani per un’opera poetica unica e profonda

L’Arcangelo d’Oro 2025 è stato assegnato alla poetessa Annalisa Teodorani, riconoscimento cittadino che celebra personalità di rilievo a Santarcangelo. Questa prestigiosa onorificenza, attribuita dall’amministrazione comunale, premia un’opera poetica unica e profonda, testimonianza del talento e dell’impegno della poetessa nel panorama culturale locale. La cerimonia si terrà durante il saluto di fine anno del sindaco Filippo.

