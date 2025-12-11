L' apertura americana al Cremlino per far tornare Mosca un partner
Un nuovo piano di pace promosso da Donald Trump mira a favorire una soluzione al conflitto in Ucraina. Tuttavia, molte analisi suggeriscono che l'iniziativa potrebbe rafforzare la posizione della Russia, presentandosi più come una conferma della vittoria diplomatica di Mosca che come un effettivo passo verso la pace.
Il nuovo piano di pace voluto da Donald Trump, annunciato come la mossa decisiva per fermare la guerra in Ucraina, assomiglia più a un atto notarile che certifica la vittoria diplomatica della Russia. Non un trattato multilaterale, non il lento prodotto di un negoziato internazionale: un progetto che, secondo le indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, nasce altrove, in un territorio dove la geopolitica sfuma negli affari privati e la diplomazia diventa un gioco tra pochi uomini influenti. Le bozze del documento parlano chiaro. La pace promessa da Trump coincide con una lista simile ai desideri messi sul tavolo dal Cremlino negli ultimi dieci anni: la cessione del Donbass a Mosca, il riconoscimento della Crimea, la riduzione delle forze armate ucraine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Peskov, portavoce di Putin, ha già definito la nuova strategia "coerente con la visione del Cremlino".
