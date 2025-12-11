L’annuncio di Kyiv | Colpita piattaforma petrolifera russa nel Caspio

Kyiv afferma di aver condotto un attacco con droni contro una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio, secondo fonti dell’intelligence ucraina. L’operazione, riportata dai media di Kyiv, rappresenta un’ulteriore escalation nel contesto del conflitto tra Ucraina e Russia.

L' Ucraina sostiene di aver portato a termine un'operazione con droni contro una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio, secondo quanto riportato dai media di Kyiv che citano fonti dei servizi segreti dell'Sbu. L'azione avrebbe preso di mira l'impianto Filanovsky, gestito dalla Lukoil-Nizhnevolzhskneft, e rappresenterebbe il primo attacco ucraino contro una struttura collegata alla produzione di petrolio nella regione. Nelle stesse ore, il traffico aereo su Mosca ha subito pesanti disagi: nella notte risultano 133 voli cancellati, rinviati o deviati negli aeroporti internazionali di Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky, come reso noto dall'agenzia Tass.