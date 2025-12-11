Lando Cabret pubblica il videoclip di Pappagalli e svela la data di uscita di Antipratico | il suo nuovo album

Lando Cabret presenta il videoclip di “Pappagalli”, estratto dal suo prossimo album. Contestualmente, annuncia la data di uscita di “Antipratico”, il suo nuovo progetto discografico. Da oggi, il video è disponibile online, offrendo un'anticipazione del nuovo sound e delle tematiche che caratterizzeranno il disco.

È online da oggi il nuovo videoclip di “Pappagalli”, il singolo estratto dal prossimo album di Lando Cabret. Con questo brano, l’artista torna a giocare con ironia e lucidità sulle dinamiche che osserva negli studi di registrazione, trasformando comportamenti ricorrenti in un racconto brillante e tagliente. Il video anticipa l’arrivo di “Antipratico”, l’album composto da nove tracce che segna un ritorno consapevole alle radici del Rap classico. Il progetto sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 dicembre. Una prima finestra sul mondo crudo, sincero e senza compromessi che Lando Cabret porta nel suo nuovo album. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com