Landini Lerici cede alla distanza contro Ciriè Pari all’intervallo poi Tourè decide il match

Nel confronto tra Landini Lerici e Ciriè, la squadra di casa si lascia sorprendere dalla distanza, cedendo nel secondo tempo. Dopo un primo pareggio, Tourè guida il Ciriè alla vittoria con una prestazione determinante, conclusiva 89-79. La partita è stata combattuta, con punti chiave e svolte decisive nel secondo tempo.

Ciriè 89 Lerici 79 (26-18, 33-33, 63-50) CIRIÈ: Savoldelli 9, Balma 10, Lissiotto 13, Laganà, Mauri 12, Burdese, Altobelli 8, Toure 24, Bartoccini 5, Ferro 8; n.e. Palama e Semrouni. All.Granello. LANDINI LERICI: Albanesi 6, Giachetti 16, Menicocci 9, Schnyders 12, Bicicchi 0, Tripodi 6, Maccari 2, Sacchelli 9, Russo 0, Putti 19. All.Corsolini. Arbitri: Paschero ed Einaudi di Torino. LERICI – La Gino Landini Lerici cede di dieci punti al Ciriè che 'scappa' nel secondo tempo, trascinata da Touré. Peccato, perché in particolare la panchina, aveva fatto da base sul finire del primo tempo al 33-33 su cui si era andati al riposo.

