Landini a Firenze per la sfida al governo | La Toscana non si arrende
A Firenze si prepara una giornata di mobilitazione significativa, con lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolgerà la città il 12 dicembre. Landini sarà presente per sostenere la sfida al governo, ribadendo la determinazione della Toscana a non arrendersi di fronte alle recenti questioni sociali ed economiche.
FIRENZE – Firenze si prepara a una giornata di mobilitazione. Domani ( 12 dicembre) la città sarà il cuore pulsante dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Una protesta di otto ore per chiedere il cambiamento radicale della Legge di Bilancio. La manifestazione regionale vedrà una presenza d’eccezione. A guidare la protesta ci sarà il segretario generale nazionale, Maurizio Landini. Il programma è definito. Il concentramento è fissato per le 9 in piazza Santa Maria Novella. Da lì partirà il corteo che attraverserà il centro storico. L’arrivo è previsto in piazza del Carmine, dove si terranno i comizi conclusivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Rossano Rossi su @novaradiotunes presenta lo #scioperogenerale di domani col corteo a Firenze a cui parteciperà #Landini novaradio.info/2025/12/11/sci… Vai su X
A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine - facebook.com Vai su Facebook
Landini sfida il governo, i motivi dello sciopero di venerdì - Domani la Cgil in piazza: trasporti, scuola, sanità a rischio caos. Come scrive avvenire.it
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, Landini a Firenze: corteo da Santa Maria Novella - Manifestazione nazionale contro la legge di Bilancio “ingiusta”: concentramento alle 9, in piazza attesi lavoratori da tutta la Toscana con il segretario La ... Scrive controradio.it