lanarchico in centro ecco crossroads

Crossroads Lanarchico inaugura venerdì alle 18 la mostra

Lanarchico esce dal suo quartier generale di via Colombo e arriva dentro le mura con la mostra Crossroads – Tracce, Radici, Visioni, che sarà inaugurata venerdì alle 18. L’esposizione racconta l’incontro tra artisti che arrivano da esperienze e radici differenti, portando nello studio professionale Area di via Rosa Giorgi 19 linguaggi nati in luoghi e percorsi lontani ma capaci di riconoscersi. Le opere, che comprendono pittura, installazione, fotografia, proiezione video e scultura, introducono materiali e sguardi diversi, in una dinamica che rimanda alla Prato di oggi. In questo scenario si inserisce il ritorno di Marco Biscardi (foto), che ritrova lo spazio che ha già ospitato due sue mostre personali, insieme ad artisti amici e vicini a Lanarchico, con cui condivide un’idea di arte come relazione e scambio. 🔗 Leggi su Lanazione.it