L’amore per Trummer al Torrione | Pop e jazz vivono nelle mie canzoni

Olivia Trummer, talentuosa pianista, cantante e compositrice tedesca, porta il suo talento internazionale a Ferrara con un live che mescola pop e jazz. La sua musica, ricca di sensibilità e raffinatezza, conquista il pubblico in tutto il mondo e sarà protagonista al Torrione sabato alle 21, offrendo un'esperienza musicale unica e coinvolgente.

Pianista, cantante e compositrice tedesca dalla sensibilità raffinata, Olivia Trummer arriva, con il suo tour mondiale tocca anche Ferrara, in concerto sabato alle 21.30 al Torrione, portando il suo inconfondibile equilibrio tra jazz, canzone d'autore ed eleganza sonora e il suo ultimo album ' Like Water ", registrato a New York sotto la guida del leggendario produttore americano Russ Titelman. Un bella occasione per ascoltare live un'artista che ha lavorato anche al fianco di Bosso ed Eric Clapton Che cosa ci farà ascoltare? "Verrò con il mio trio, formato da un batterista americano e da un bassista russo, che è anche mio marito.

