L’amore è un pensiero costante la raccolta di racconti di Patrizia Papa al circolo dei lettori
Patrizia Papa torna a Capua con la sua nuova raccolta di racconti,
Con Patrizia Papa e la sua nuova raccolta di racconti "L’amore è un pensiero costante" edito da "Scatole Parlanti" torna a Capua, alla Libreria Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri di Capua, la rassegna "Terra di Lavoro Scrive" dedicata agli scrittori della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
