L’ambulatorio è aperto col contagocce

L'ambulatorio temporaneo presso l'ex Ospedale Zappatoni apre con orari limitati, offrendo servizi medici solo in specifiche giornate di dicembre. La disponibilità ridotta mira a garantire assistenza essenziale, sebbene le aperture siano molto limitate, con solo due giornate nel mese.

Ambulatorio medico temporaneo all'ex Ospedale Zappatoni, in dicembre aperture con il contagocce, due giornate in un mese. Lo sconcerto dei "pazienti senza medico" corre sui social, il sindaco: "Mi informerò in merito. Ma immagino che il tema, già emerso in passato, sia quello della scarsa affluenza". Si trova in via Quintino di Vona, nei locali del vecchio ospedale, lo spazio in cui, da tempo, è stato istituito da Asst un ambulatorio medico temporaneo, a Cassano d'Adda come altrove fondamentale a 'tamponare' il disagio dei cittadini rimasti privi di medico di medicina generale, e simile a quelli attivati in vari altri comuni nella stessa situazione.