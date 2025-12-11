L’ambasciatore Sequi e la linea americana | È un attacco al multilateralismo

L'ambasciatore Sequi commenta la posizione statunitense sulle recenti trattative di pace tra Ucraina e Russia, sottolineando come le scelte americane rappresentino un attacco al multilateralismo. Tra cessione di territori, garanzie di sicurezza e rapporti di forza, il contesto internazionale si fa sempre più complesso, evidenziando le sfide e le tensioni in atto nel tentativo di trovare una soluzione duratura.

Roma, 11 dicembre 2025 – Cessione dei territori, garanzie di sicurezza e rapporti di forza: sono tanti i temi che gravitano intorno alle trattative di pace tra Ucraina e Russia. Ma secondo Ettore Francesco Sequi, ex segretario generale del ministero degli Esteri italiano, da questa guerra è stata appresa una lezione estremamente pericolosa. Trump: L'Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate, è un male per i cittadini Quali sono i pri ncipali nodi delle trattative di pace? “Ci sono due questioni, una tattica e una strategica. La prima ruota intorno ai territori, alle garanzie di sicurezza e all’uso degli asset. 🔗 Leggi su Quotidiano.net