L’allarme Usa sugli hacker filorussi incrocia le sanzioni Uk alle aziende cyber cinesi

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Russia si intrecciano con le sanzioni del Regno Unito alle aziende cinesi nel settore cyber. Un nuovo avviso congiunto di Cisa, Fbi, Nsa e partner occidentali evidenzia il crescente rischio rappresentato dagli hacker filorussi, attivi contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e nell’Europa.

Il nuovo advisory pubblicato da Cisa, Fbi, Nsa e dai partner occidentali definisce il livello di rischio che i gruppi di hacker filorussi generano grazie alle loro operazioni contro le infrastrutture critiche Usa ed Eu. Il documento analizza tecniche, strumenti e modalità operative che sfruttano in modo sistematico dispositivi industriali esposti, credenziali deboli e procedure di autenticazione insufficienti. Gli attori filorussi scelgono obiettivi accessibili, non obiettivi rilevanti, e aumentano la probabilità di incidenti operativi in settori essenziali. La minaccia cresce perché un numero crescente di sistemi industriali mantiene una superficie d'attacco ampia e poco controllata.

