L’album di Andrea Laszlo De Simone è uno dei più interessanti tra quelli usciti nel 2025

L’album di Andrea Laszlo De Simone del 2025 si distingue per la sua profondità e maturità. Attraverso atmosfere ricercate e testi intensi, l’artista esplora il tema della crescita personale e delle piccole trasformazioni quotidiane, offrendo un viaggio emozionale che invita l’ascoltatore a riflettere sui propri cambiamenti interiori.

C’è un momento in cui capisci che sei cresciuto. Non è un’epifania, te ne accorgi dalle piccole cose, un lampione che si accende troppo tardi, una faccia stanca riflessa in un vetro, un’ombra che si allunga senza che te ne renda conto. Una lunghissima ombra – uno degli album italiani più interessanti fra quegli usciti in questo 2025 – di Andrea Laszlo De Simone comincia da qui, da quella consapevolezza che arriva quando il tempo non lo guardi più dall’alto ma lo subisci, come una marea lenta. Dopo sei anni lontano dalle scene, lo schivo musicista torinese è tornato (e qui lo ribadiamo a chi gli fosse sfuggito) con un’opera che non si limita a essere un disco: è un film, un racconto visivo, una sorta di confessione filmata in differita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’album di Andrea Laszlo De Simone è uno dei più interessanti tra quelli usciti nel 2025

L’album di Andrea Laszlo De Simone è uno dei più interessanti tra quelli usciti nel 2025 - Dopo sei anni di silenzio, il cantautore torinese pubblica un'opera che è insieme disco e film, tra tradizione e psichedelia ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Andrea Laszlo De Simone: nuove proiezioni speciali per “Una Lunghissima Ombra” - Dopo ventuno appuntamenti consecutivi andati sold out, Una Lunghissima Ombra torna sul grande schermo con una nuova serie di proiezioni speciali. Segnala sicilianews24.it

Il viaggio musicale di Andrea Carboni, cantautore dalla scrittura intensa e delicata, fa tappa a Sassari mercoledì 10 dicembre alle 21 Con il suo nuovo album “Passanti, mostri e fantasmi” — nato proprio in Sardegna — Andrea torna nella terra che lo ha ispir - facebook.com Vai su Facebook