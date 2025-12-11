L’aiuto nei lavori di casa Una ladra dietro la gentilezza

Un episodio di furto ha coinvolto una donna e un uomo a Luino, accusati di aver sottratto e successivamente ricettato gioielli in oro appartenenti a un anziano. L'intera vicenda è stata scoperta grazie alle indagini della polizia, che ha denunciato i responsabili. Ecco i dettagli di un caso che evidenzia come l'apparente aiuto possa nascondere intenti illeciti.

La polizia ha denunciato una donna e un uomo per il furto e ricettazione di alcuni gioielli in oro di proprietà di un anziano residente a Luino. A metà novembre la vittima si era recata presso l’Ufficio denunce del settore polizia di frontiera, segnalando di aver subito il furto di 4 monili in oro di particolare valore affettivo, tra cui la fede nuziale, custoditi nel proprio appartamento. Non avendo riscontrato segni di effrazione, il derubato aveva esternato i suoi sospetti su una donna, cittadina italiana residente nel Luinese, che si era resa disponibile per aiutarlo nelle faccende domestiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "L’aiuto nei lavori di casa". Una ladra dietro la gentilezza

