Laila Al Habash Tempo video intervista | È gratis ma nessuno sa spenderlo bene auspico autodeterminazione Palestina

Laila Al Habash presenta il suo nuovo album Tempo, un progetto ricco di significato e riflessioni. In questa video intervista, l’artista approfondisce i temi di alcune tracce e condivide le sue speranze per il futuro, tra autodeterminazione e impegno. Scopriamo insieme i dettagli di un percorso musicale che unisce emozioni, messaggi e prossimi eventi dal vivo.

La nostra video intervista a Laila Al Habash, in occasione dell’uscita del nuovo album Tempo, dal racconto di alcuni brani ai prossimi appuntamenti dal vivo. La nostra video intervista a Laila Al Habash, in occasione dell’uscita del nuovo album Tempo ( Undamento under exclusive license M.A.S.T.Believe). Un disco scritto in solitudine, nato durante un’estate torrida in una città disabitata in agosto, alla ricerca di quella sensazione malinconica che provoca le riflessioni più profonde. Nonostante questo ambiente emotivo di partenza e gli spigoli, le ansie e i dolori di cui Laila racconta nelle canzoni, Tempo è un disco vivace e pieno di colore, pensato per essere suonato dal vivo, la dimensione che l’artista ama di più. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Laila Al Habash, Tempo video intervista: «È gratis ma nessuno sa spenderlo bene, auspico autodeterminazione Palestina»

il "Tempo" di ascoltare, con Laila Al Habash - È un tema su cui quasi ogni artista si trova a fare i conti, prima o poi: Franco Battiato, ... Segnala rockol.it

Laila Al Habash, 'canto il tempo e penso alla Palestina' - Tante storie concentrate in un tempo breve, per Laila Al Habash che torna in scena con il nuovo ep 'Long Short Story'. Da ansa.it

Radio Tutta Italiana. Laila Al Habash · Fumantina. DISCORAI su ISORADIO e RAI RADIOTUTTAITALIANA LAILA AL HABASH 11 NOVEMBRE 2025 – ISORADIO dalle 22:20 alle 24 Qui link RAIPLAYSOUND di ISORADIO https://bit.ly/44pukuS Di e con Maria C - facebook.com Vai su Facebook