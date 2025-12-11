Lago di Pusiano infestato dal pesce siluro | già rimossi 1.300 esemplari

Il Lago di Pusiano è stato recentemente protagonista di un intervento di rimozione di pesce siluro, una specie invasiva proveniente dal bacino del Danubio. Già eliminati 1.300 esemplari, questa operazione mira a tutelare gli ecosistemi acquatici locali e a contenere l’impatto di questa specie sull’ambiente.

Pusiano, 11 dicembre 2025 – Per il Parco Valle Lambro il pesce siluro, originario del bacino del Danubio e il pesce più grande d’Europa, è una specie invasiva che compromette gli ecosistemi acquatici locali. Eppure sui laghi dell’Alta Brianza negli ultimi vent’anni si è tollerata un’attività di pesca che ha favorito la proliferazione di questi grandi predatori, invece del contenimento, a discapito delle specie autoctone come ad esempio il prelibato persico, le alborelle e tanti altri che infatti sono praticamente scomparsi. L’uomo che salvava i pesci. Giovanni Mombelli li recupera dalle rogge in asciutta e li libera nell’Adda Siluri, carpe e altri esemplari alloctoni hanno richiamato appassionati da tutta Europa che si sono piazzati sulle sponde per cimentarsi nelle spettacolari catture dei grandi predatori che poi venivano rilasciati vivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago di Pusiano infestato dal pesce siluro: già rimossi 1.300 esemplari

