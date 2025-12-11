Laerte Pappalardo su Lucarelli | A Ballando non è costruita Oggi siamo amici ci vediamo insieme ai nostri partner

Laerte Pappalardo commenta il rapporto attuale con Selvaggia Lucarelli, ex moglie da quasi vent'anni, sottolineando la loro amicizia e il rispetto reciproco. In un'intervista, descrive Lucarelli come una persona intelligente, ironica e sempre pronta a scherzare, condividendo anche dettagli sulla loro vita attuale e il rapporto con i rispettivi partner.

LAERTE PAPPALARDO: "HO TOCCATO IL FONDO E HO RICOMINCIATO – LA MIA LOTTA CONTRO L'ANORESSIA" Raccontare questa parte della mia vita significa riaprire una porta che per anni ho tenuto chiusa. Ma so che parlarne serve. Serve a me

Laerte Pappalardo parla delle conseguenze che gli hanno lasciato disturbi alimentari e svela in che rapporti è con la sua ex Selvaggia Lucarelli - Abbiamo conosciuto Laerte Pappalardo durante la sua partecipazione all'edizione del 2003 de L'Isola Dei Famosi, un'esperienza che ha vissuto

''Siamo una bella famiglia allargata'': Laerte Pappalardo sull'ex moglie Lucarelli, i danni permanenti allo stomaco e il rifiuto del Grande Fratello - Laerte Pappalardo ha spiegato che lui e la ex moglie Selvaggia Lucarelli sono, con i rispettivi partner, una bella famiglia allargata.