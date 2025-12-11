Ladri e truffatori | rubano a un’anziana gioielli per 40mila euro e li nascondono negli indumenti intimi

Due truffatori hanno rubato gioielli per circa 40.000 euro a un’anziana a Milano, nascondendoli negli indumenti intimi. L’episodio si è svolto in via Marostica, coinvolgendo anche pattuglie della polizia locale e dei carabinieri in un intervento movimentato.

Milano – Movimentato episodio in via Marostica, a Milano, con protagonisti due truffatori, una pattuglia della polizia locale e una di carabinieri. Cosa è successo? Durante un normale controllo in strada, i vigili fermano un'auto con a bordo due uomini, entrambi italiani, con fare sospetto. Mentre gli agenti verificano l'identità dei due, sul posto arriva una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri. I militari dichiarano che di fronte a loro ci sono gli autori di una truffa ai danni di una donna anziana avvenuta poco prima nel Comune di Legnano. Il riconoscimento e gli arresti. Alla vittima sono stati sottratti vari monili, tra i quali un orologio Cartier ed una collana d'oro, per un valore stimato di 40.

