L' ad di Mfe Il GF verso la riconferma e il ritorno di Bonolis in prima serata

Il futuro del Grande Fratello si decide a breve, con una possibile riconferma per la prossima primavera. Pier Silvio Berlusconi, AD di Mfe, ha annunciato che la decisione sarà presa entro una settimana. Nel frattempo, si parla anche del ritorno di Bonolis in prima serata, segnando un momento di attesa e di aggiornamenti per il panorama televisivo.

AGI - "La decisione se fare Grande Fratello nella prossima primavera la prenderemo a brevissimo, entro la prossima settimana", spiega il vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset. Una pausa, tuttavia, resta sul tavolo: "Pensiamo sarebbe più giusto e prudente dare al GF un po’ di tempo per riposare. Ma sono onesto e dico che GF è una macchina che si deve rinnovare e per rinnovarsi bisogna tenere calda la fiamma". "Il Grande Fratello ha un valore strategico" . 🔗 Leggi su Agi.it