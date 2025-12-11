L' accensione dell' albero di Natale della Pace in Campidoglio a Roma con il sindaco Gualtieri – Il video

In Piazza del Campidoglio a Roma si è tenuta la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace, alla presenza del sindaco Gualtieri e delle autorità cittadine. L’evento, avvenuto l’11 dicembre 2025, rappresenta un momento simbolico di speranza e unità per la città, attirando l’attenzione sulla promozione della pace e della convivialità durante il periodo natalizio.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 Si è svolta in Piazza del Campidoglio la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, delle consigliere e dei consiglieri capitolini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Processione religiosa, Santa Messa e accensione dell’albero in Piazza dei Martiri danno il via alle... #immacolata #LOCRI #natale - facebook.com Vai su Facebook

L'accensione dell'albero di Natale della Pace in Campidoglio a Roma con il sindaco Gualtieri - Si è svolta in Piazza del Campidoglio la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, ... Come scrive msn.com

L'albero della Pace illumina piazza del Campidoglio, Gualtieri: «Un bene che tante persone non possono condividere» - Una festa di comicità il 9 dicembre per l'accensione con cori di bambini, esibizioni di musicisti e della tradizionale banda della Polizia Locale ... Segnala roma.corriere.it