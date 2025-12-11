L' Accademia Musicale Yamaha in festa per il Natale

L'Accademia Musicale Yamaha celebra il Natale con un ricco programma di eventi e iniziative. Sotto la guida di Mena Santacroce, l'istituzione si prepara a offrire momenti di musica, spettacolo e coinvolgimento, rendendo le festività un'occasione speciale per artisti e appassionati. Un'opportunità per vivere la magia del Natale attraverso l'arte musicale.

Ricco il programma dell’Accademia Musicale Yahama diretta da Mena Santacroce per le festività natalizie. Si inizia domenica 14 dicembre con la quarta edizione dell'evento “Con la musica si può. L'Accademia Yamaha in festa per l'Unicef” con il patrocinio del Comitato Unicef Caserta.Appuntamento a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Vuoi avvicinarti alla musica ma non sai da dove iniziare? L’Accademia Musicale di Schio per Natale ti regala una lezione prova gratuita! Prenota la tua lezione gratuita entro il mese di dicembre e potrai utilizzarla quando ti è più comodo. Strumento, canto, - facebook.com Vai su Facebook

L'Accademia Musicale Yamaha in festa per il Natale - Ricco il programma dell’Accademia Musicale Yahama diretta da Mena Santacroce per le festività natalizie. Lo riporta casertanews.it

L’Accademia Yamaha porta la musica del Natale a Caserta e San Nicola la Strada - La musica come filo conduttore del Natale, tra solidarietà, giovani talenti e appuntamenti diffusi sul territorio. Riporta pupia.tv