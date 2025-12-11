L' Abruzzo dei poli d' innovazione ha una forza industriale che supera gli otto miliardi di euro

L'Abruzzo si distingue per la sua forte presenza industriale, con un valore superiore agli otto miliardi di euro grazie ai poli d'innovazione. Questa crescita è stata evidenziata durante l'evento “Il Lavoro Made in Italy: creare occupazione valorizzando le radici profonde e l’innovazione”, che ha registrato una partecipazione significativa.

