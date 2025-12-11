L' Abruzzo dei poli d' innovazione ha una forza industriale che supera gli otto miliardi di euro

L'Abruzzo si distingue per la sua forte presenza industriale, con un valore superiore agli otto miliardi di euro grazie ai poli d'innovazione. Questa crescita è stata evidenziata durante l'evento “Il Lavoro Made in Italy: creare occupazione valorizzando le radici profonde e l’innovazione”, che ha registrato una partecipazione significativa.

Un polo di innovazione CNext in Abruzzo, confronto a Pescara - MicHub, il polo culturale di riferimento per arti, ricerca e formazione a Pescara, ha ospitato il workshop 'Abruzzo Imprese Innovazione' promosso da Fondazione Pescarabruzzo, assieme a Confindustria ... Da ansa.it