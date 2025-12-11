L’abbraccio delle Mura gesto d’amore decisivo per diventare patrimonio dell’umanità

Scopri come un semplice gesto ha contribuito a far entrare le Mura di Bergamo nel patrimonio dell’umanità. In questa ultima puntata della nostra rubrica, ripercorriamo le storie e i momenti più significativi legati alla storia di Bergamo, con dieci appuntamenti dedicati a curiosità e fatti che hanno segnato la città.

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Ultima puntata di questa rubrica che ha raccontato notizie curiose e fatti della storia di Bergamo: dieci puntate collegate al gioco de «L’Eco». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’abbraccio delle Mura, gesto d’amore decisivo per diventare patrimonio dell’umanità

C'è un momento preciso, appena prima che faccia buio, in cui Punta Stendardo sembra sospesa nel tempo. Le mura medievali si tingono d'oro e il mare riflette l'infinito. Questo non è solo un tramonto, è un abbraccio di luce alla nostra città. ? Dite la verità: q - facebook.com Vai su Facebook