L’abbraccio delle Mura gesto d’amore decisivo per diventare patrimonio dell’umanità
Scopri come un semplice gesto ha contribuito a far entrare le Mura di Bergamo nel patrimonio dell’umanità. In questa ultima puntata della nostra rubrica, ripercorriamo le storie e i momenti più significativi legati alla storia di Bergamo, con dieci appuntamenti dedicati a curiosità e fatti che hanno segnato la città.
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Ultima puntata di questa rubrica che ha raccontato notizie curiose e fatti della storia di Bergamo: dieci puntate collegate al gioco de «L’Eco». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
