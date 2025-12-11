La Yuasa Battery a Monza per un’altra svolta

La Yuasa Battery di Monza affronta una settimana cruciale, segnando un momento di svolta. Dopo dieci giorni intensi e un solo punto raccolto, l’azienda si prepara a nuove sfide e opportunità per rilanciare le proprie performance e consolidare la propria posizione sul mercato.

Per la Yuasa questa è una di quelle settimane decisamente intense, dopo dieci giornate all'attivo e un solo punto in cascina. Alle porte la trasferta di Monza che arriva esattamente al 13 di dicembre, guarda caso come un anno fa e proprio da li iniziò la risalita della squadra di coach Ortenzi. Allora la squadra aveva due punti in classifica, frutto di altrettante sconfitte al tie-break e ancora nessuna vittoria all'attivo. Un punto solo quest'anno (tie-break perso a Cisterna) ma anche una situazione di classifica sostanzialmente non troppo differente. Dodici mesi fa con due punti in classifica, al penultimo posto c'era Monza con 7 punti ma sopra tutte le avversarie erano in doppia cifra con Taranto e Padova a 10 e Cisterna a 12 punti.

