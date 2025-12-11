La voce di Pretty Yende per la Sinfonica Da Bellini a Verdi fra le arie più famose

La Stagione Sinfonica 2025 del Teatro Comunale si avvicina alla conclusione con un concerto straordinario all'Auditorium Manzoni alle ore 20. La serata sarà caratterizzata dalla potente voce di Pretty Yende, protagonista di un programma che spazia dalle celebri arie di Bellini a quelle di Verdi, offrendo un emozionante viaggio nel repertorio lirico più amato.

La Stagione Sinfonica 2025 del Teatro Comunale giunge al termine questa sera (Auditorium Manzoni, ore 20.30) con un recital operistico affidato alla voce solista del soprano Pretty Yende. Quarantenne, di origine sudafricana, si perfeziona alla Accademia del Teatro alla Scala dove acquisisce lo stile del Belcanto italiano, e sempre alla Scala esperimenta i primi debutti in parti secondarie del grande repertorio. Da 15 anni la sua presenza si moltiplica poi sui maggiori palcoscenici internazionali, trovando in Mozart, Rossini e Donizetti i suoi autori di riferimento. La particolarità di una voce che esibisce al grave bruniture contrapposte in ambito acuto a un timbro chiaro e celestiale, conferisce a tali musiche una immagine sonora inedita, accrescendone il fascino esecutivo che trascende la loro tradizione di origine italiana.

