La visione di Pierrakakis neoeletto presidente dell’Eurogruppo

Pierrakakis, nuovo presidente dell’Eurogruppo, sottolinea come le vecchie divisioni tra Nord e Sud, Est e Ovest in Europa stiano diminuendo, evidenziando la necessità di politiche condivise e di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per affrontare sfide comuni e raggiungere risultati concreti.

Bruxelles, 11 dic. (askanews) – "Le vecchie distinzioni che esistevano in Europa, con cui sono cresciute generazioni di europei, tra Nord e Sud, Est e Ovest, tra i cosiddetti paesi 'frugali' e i cosiddetti 'spendaccioni', sembrano essersi attenuate", perché oggi devono tutti affrontare molte "sfide comuni" per le quali occorrono "politiche comuni"; c'è bisogno di conseguire "risultati concreti" per attuare le raccomandazioni dei rapporti di Mario Draghi sula competitività dell'economia europea e di Enrico Letta sul rafforzamento e completamento del mercato unico, e per questo serve "più cooperazione" tra gli Stati membri e "un'attenzione particolare al raggiungimento di risultati con agilità e rapidità".

