La via delle Grotte Un percorso che unisce storie e identità locali

Lanazione.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione nazionale "Città delle Grotte" si è incontrata nella sala consiliare di Fabbriche di Vallico in occasione dell’assemblea dedicata alla presentazione del progetto preliminare "La Via delle Grotte", l’iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio carsico italiano attraverso un percorso unico, sostenibile e ricco di contenuti culturali e ambientali. L’incontro ha registrato una partecipazione ampia e rappresentativa dei territori coinvolti, con amministratori e delegazioni provenienti da diverse regioni italiane. Tra i presenti, rappresentanti di Gemmano in Emilia Romagna, Taranta Peligna in Abruzzo, Falvaterra nel Lazio, Usini in Sardegna e Castellana Grotte in Puglia, insieme a operatori e delegati di Pastena, Lazio, e Sante Marie, Abruzzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la via delle grotte un percorso che unisce storie e identit224 locali

© Lanazione.it - "La via delle Grotte". Un percorso che unisce storie e identità locali

via grotte percorso unisce"La via delle Grotte". Un percorso che unisce storie e identità locali - Il sindaco Giannini: "Un progetto che promuove il turismo sostenibile" . Lo riporta lanazione.it

via grotte percorso unisceLa Via delle Grotte parte da Fabbriche di Vallico: presentato in assemblea il documento preliminare - Il progetto è un cammino pensato per collegare grotte, borghi, aree protette e itinerari culturali della rete per rafforzare l’indotto turistico locale e contrastare il turismo “mordi e fuggi” ... Come scrive luccaindiretta.it