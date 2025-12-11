La via delle Grotte Un percorso che unisce storie e identità locali
L’associazione nazionale "Città delle Grotte" si è incontrata nella sala consiliare di Fabbriche di Vallico in occasione dell’assemblea dedicata alla presentazione del progetto preliminare "La Via delle Grotte", l’iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio carsico italiano attraverso un percorso unico, sostenibile e ricco di contenuti culturali e ambientali. L’incontro ha registrato una partecipazione ampia e rappresentativa dei territori coinvolti, con amministratori e delegazioni provenienti da diverse regioni italiane. Tra i presenti, rappresentanti di Gemmano in Emilia Romagna, Taranta Peligna in Abruzzo, Falvaterra nel Lazio, Usini in Sardegna e Castellana Grotte in Puglia, insieme a operatori e delegati di Pastena, Lazio, e Sante Marie, Abruzzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
