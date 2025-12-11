La versione di St3pny | Ora il tribunale ha detto che non sono un evasore | è stato un incubo

Stefano Lepri, noto come St3pny, ha condiviso su YouTube la sua esperienza di essere stato assolto in appello dall'accusa di evasione fiscale, che aveva messo a rischio la sua carriera di creator. In un video, ha descritto il processo come un vero e proprio incubo, evidenziando il momento di svolta dopo la decisione del tribunale.

