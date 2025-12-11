La verità sul caso 118 di Aversa | nessuna frase a sfondo razzista
L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta chiarisce la vicenda riguardante il caso 118 di Aversa, smentendo le voci di frasi a sfondo razzista attribuite a un dirigente medico. L'intervento mira a fare luce sulla situazione e a fornire una versione ufficiale dei fatti, rassicurando sulla professionalità e l'impegno del personale sanitario coinvolto.
L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta interviene per fare chiarezza sulle notizie circolate negli ultimi giorni in merito a presunti episodi di frasi a sfondo razzista attribuite a un dirigente medico. Le informazioni diffuse attraverso la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate” e riprese anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
