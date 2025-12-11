La verità di Stella Boggio | Amavo davvero Marco Volevo solo spaventarlo

Stella Boggio rivela la sua verità e i sentimenti più profondi legati a Marco, confessando di averlo amato sinceramente e di aver agito per spaventarlo. La sua testimonianza svela un momento cruciale, in cui la paura e la tensione si sono mescolate, portandola a confrontarsi con un passato di tentativi di fuga e di emozioni contrastanti.

"Non avevo una via di fuga come le altre volte che ero riuscita a scappare, l’avevo di fronte in cucina. Mi ha spinto e fatto cadere a terra, poi mi ha preso a schiaffi. Sono riuscita a rialzarmi dandogli dei calci, ma si stava riavvicinando con la mano alzata per picchiarmi ancora e allora ho aperto il cassetto, ho preso un coltello e gli ho detto di andarsene. Volevo solo spaventarlo. Invece prima è indietreggiato, ma poi mi è venuto incontro, non credevo neanche di averlo colpito finché non ho visto che si accasciava sul divano e gli usciva sangue sul maglione". Stella Ovidia Boggio, 33enne interior designer e madre di un bambino di 9 anni, è imputata di omicidio volontario aggravato dalla relazione con la vittima perché la notte del 6 gennaio scorso ha ucciso con un’unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, dopo l’ennesimo litigio nella mansarda a Bovisio Masciago dove viveva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La verità di Stella Boggio: "Amavo davvero Marco. Volevo solo spaventarlo"

Bovisio, la versione di Stella Boggio: "Volevo allontanarlo, non ucciderlo" - Accusata dell’omicidio del compagno, la donna ha ricostruito quanto avvenne il 6 gennaio "Mi ha aggredito, ho preso un coltello e gli ho detto di andarsene ma lui mi è venuto contro". Secondo msn.com

Omicidio Magagna, Stella Boggio ricostruisce in aula la notte del 6 gennaio - In aula, davanti alla Corte d’Assise di Monza, Stella Boggio, 33 anni, ha ricostruito la notte del 6 gennaio 2025, quando il compagno Marco Magagna, 38 ... Scrive ilnotiziario.net

La riconferma della stella non è un traguardo. È un promemoria. Ci ricorda che ogni giorno dobbiamo scegliere la verità, non la comodità. Qui non facciamo spettacolo: facciamo scelte. E questa stella ci dice che la strada è ancora quella giusta. #michelinguid - facebook.com Vai su Facebook