la toscana chiama gerico

Le scuole di Pisa hanno partecipato a una seduta speciale del Consiglio Comunale, dedicata alla Festa della Toscana, con un tema importante:

"Cosa posso fare io per la Pace?". Era questo il tema che le scuole pisane hanno presentato ieri per la seduta speciale del Consiglio Comunale dedicata alla Festa della Toscana. Una ricorrenza che celebra l’ abolizione della pena di morte e la tortura sancita a Pisa dal Graduca Pietro Leopoldo, trasformatasi in un’occasione di educazione civica attiva che ha visto partecipare le sette scuole secondarie di primo grado della città insieme a otto bambini provenienti da Gerico, in Cisgiordania. Una presenza che, ha sottolineato l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi: "Dà un significato ancora più profondo al percorso di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it