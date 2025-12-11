La tisana che secondo la medicina cinese contrasta l' influenza

Secondo la medicina cinese, alcune tisane possono aiutare a contrastare i sintomi dell'influenza grazie alle loro proprietà antinfiammatorie. Un rimedio naturale a base di quattro ingredienti preziosi viene consigliato per rafforzare le difese e alleviare la stanchezza, offrendo un supporto complementare alla terapia tradizionale durante i momenti di debolezza causati dall'influenza.

Quando l’ influenza ci mette k.o. tanto da farci sentire privi di energia l’antica medicina cinese raccomanda di bere una tisana con quattro ingredienti preziosi dalla potente azione antinfiammatoria. Questi mixati tra loro sono in grado di apportare tanti benefici all’organismo. Ci consentono di affrontare anche le giornate più difficili come quelle in cui si è a letto con l’influenza in maniera diversa. Gli ingredienti in questione sono tè verde, zenzero, curcuma e cannella. L’infusione di questi quattro ingredienti risale alle antiche pratiche di benessere orientali. Perché bere la tisana antinfiammatoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La tisana che secondo la medicina cinese contrasta l'influenza

