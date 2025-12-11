La tentata aggressione al giudice di Napoli conferma l’idea diffusa della pena come vendetta

L’episodio di tentata aggressione al giudice di Napoli riaccende il dibattito sulla funzione della pena nella società italiana. Quanto accaduto al tribunale mette in evidenza le tensioni tra giustizia e vendetta, obbligando a riflettere sulle percezioni dei cittadini riguardo alle sanzioni e al loro ruolo nel sistema penale.

Costringe tutti a riflettere sulla concezione della “pena” da parte dei cittadini quanto accaduto ieri al tribunale di Napoli, dove i parenti e gli amici delle tre vittime dell’esplosione d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

