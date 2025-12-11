La tangenziale va fatta Nasce un Comitato | servono strade adeguate

In un contesto di dibattito tra amministrazione comunale e Provincia sulla realizzazione della tangenziale, si crea un nuovo comitato per sostenere l'importanza di realizzare questa infrastruttura fondamentale. La questione, che desta da tempo attenzione e discussioni, si inserisce in un quadro di esigenze di mobilità e sviluppo territoriale.

Nel braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e la Provincia per la realizzazione della tangenziale di cui si parla da anni, si inserisce un comitato. Si è costituito il "Comitato per la tangenziale di Belgioioso, la viabilità e lo sviluppo del Basso Pavese", un organismo civico e apartitico che si propone di promuovere il miglioramento, la manutenzione e l’ammodernamento della rete stradale e dei trasporti pubblici sul territorio. Nato dalla volontà di un gruppo di cittadini, amministratori e professionisti consapevoli delle criticità che interessano la viabilità della zona, il comitato che ha trovato sede nel municipio è presieduto da Piero Costa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

