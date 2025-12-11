La suggestione di Zelensky | pace in cambio del Donbass un referendum in Ucraina

Volodymyr Zelensky ha avanzato l’ipotesi di un referendum in Ucraina per decidere il futuro del Donbass, zone occupate dalla Russia. Questa proposta si inserisce nel contesto di negoziati per la pace tra Kiev e Mosca, sollevando questioni sul possibile compromesso territoriale e sulle scelte dei cittadini ucraini in un momento di grande tensione.

Volodymyr Zelensky accarezza l'idea di un referendum istituzionale per sottoporre ai cittadini ucraini l'ipotesi che nel percorso verso la pace con la Federazione Russa Kiev possa trovarsi costretta a cedere le aree del Donbass occupate da Mosca, se non oltre. Cosa dice Zelensky su Donbass e referendum. Nella giornata odierna il presidente ucraino ha presentato alcuni dei dettagli del piano rivisto discusso col leader Usa Donald Trump e definito dai negoziatori di Kiev e Washington. Secondo Zelensky, gli Usa sono passati dal chiedere a Kiev di cedere l'intero territorio del Donbass, ivi compreso quello ancora controllato dalle truppe ucraine, a una soluzione di compromesso, secondo cui il suo esercito lascerebbe il Donbass non occupato dai russi ma questi ultimi non vi entrerebbero, creando una "zona economica libera" a mo' di cuscinetto.

