La storia infinita del Banco di Napoli

Il 10 dicembre al Lanificio 25 si è tenuto un evento inaspettato legato alla docu-serie sul Banco di Napoli, ancora in fase di sviluppo. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione Campania, ha suscitato grande interesse, offrendo uno sguardo approfondito sulla lunga e complessa storia di questa istituzione bancaria.

di Paolo Pantani Siamo rimasti molto sorpresi da questo evento del 10 dicembre al Lanificio 25, di questa docu-serie sul Banco di Napoli, persino ancora “in sviluppo”, un effetto annuncio diciamo, con il contributo finanziario pubblico della Regione Campania. La storia della fine del Banco di Napoli tutto è, tranne che una storia di potere, nel senso che i Poteri allora, tutti, nazionali e locali, erano per porre fine alla più antica banca del mondo. Il Denaro on line, unico in un fragorso silenzio da parte di tutti, istituzioni comprese,ci ha seguito in una grande campagna di stampa, nonché di indagine giornalistica, esattamente dal 16 di ottobre 2017, come si può vedere dalla pubblicazione in agenda: https:www. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

di Vincenzo Vita La festa intitolata al noto personaggio de “La storia infinita” è un appuntamento che si ripete da diversi anni, sempre sotto l’egida della destra, ora sotto la ditta di Fratelli d’Italia. La novità di quest’anno, però, è il carattere da simil Festival di Sa - facebook.com Vai su Facebook

“Tutti facciamo parte di una storia infinita” L'8 dicembre 1943, a Melbourne (Florida), nasce Jim Morrison Vai su X

Archivio Storico Banco Napoli, servizio on demand di ricerca - Scoprire curiosità sui propri antenati, su un artista e i suoi committenti, raccogliere dati riguardanti la storia economica del Sud Italia lungo l'Età Moderna per un totale di 450 anni di storia. Da ansa.it

Museo Archivio Storico Banco Napoli, spettacolo sulle "esposite" - L'Archivio Storico del Banco di Napoli mette in scena il sistema delle doti e dei risarcimenti delle 'esposite' presso la Casa Santa dell'Annunziata, con lo spettacolo 'Pericolante nell'onore', ... Scrive ansa.it